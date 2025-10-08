“Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin”, 53enne di Chieti condannato a due anni

«Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin, ti ammazzo e ti butto per strada». Mentre l'Italia era sconvolta per l’omicidio della 22enne per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, c'è chi evocava quella vicenda e usava quelle frasi per minacciare per l’ennesima volta la compagna. Questa è la storia di un 53enne di Chieti che è stato ora condannato in primo grado a due anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda, riportata dal quotidiano abruzzese 'il Centro', risale al dicembre 2023, un mese dopo il femminicidio della studentessa uccisa a Fossò. Il richiamo a quella tragedia è così diventato il simbolo di una violenza domestica che andava avanti da anni. Addirittura trenta, secondo il racconto della vittima.

Agli inquirenti la donna ha raccontato di soprusi continui: insulti, minacce, umiliazioni, percosse, schiaffi, pugni, calci ed episodi in cui l’uomo le stringeva le mani attorno al collo. Un sistema di controllo che si reggeva sulla paura: la donna ha ammesso di aver spesso nascosto i segni delle botte, di aver evitato di spiegare ai medici le vere cause delle ferite per timore di ritorsioni e per evitare scandali. In alcune occasioni ha comunque fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, senza però denunciare subito l’autore delle violenze.

Dalle carte emerge un quadro inquietante: l’alcol era spesso all’origine di «accessi d’ira immotivati». La violenza è andata avanti a lungo: prima quella verbale, finalizzata a preparare il terreno a quella fisica. Nella denuncia si parla di «coltelli di ogni genere, da cucina, a scatto o da cacciatore», utilizzati non per colpire la donna, ma per minacciarla, per alimentare quel sistema di soggezione e controllo. In una circostanza, la vittima, mentre fuggiva di casa «in preda al panico», ancora in pigiama, ha sentito dietro di lei tre colpi. Voltandosi ha visto l'uomo sul balcone con quella che ai suoi occhi sembrava essere una pistola. È stato quel clima a spingere la vittima, a un mese dall’omicidio di Giulia Cecchettin, a rompere il silenzio e a denunciare.

Il pubblico ministero Giuseppe Falasca aveva chiesto una pena di tre anni e otto mesi, ma il collegio, presieduto da Guido Campli, ha inflitto al 53enne due anni di reclusione. La vittima dovrà essere risarcita con 10 mila euro.