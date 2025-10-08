Totti smentisce l’audio sui rigori della Roma: “Creato con l'Intelligenza artificiale”

Dopo giorni di polemiche sul presunto audio in cui Francesco Totti commentava ironicamente i tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille, l’ex capitano giallorosso chiarisce: «Il mio audio uscito sul web? Maddai… ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!».

Durante la presentazione del suo nuovo programma Roast in Peace su Amazon Prime Video, Totti ha così negato ogni coinvolgimento nel messaggio diventato virale. Poi, parlando della stagione dei giallorossi, ha aggiunto: «La squadra è partita con il piede giusto, speriamo continui così. Gasperini? Ancora non si è visto del tutto il suo gioco, ma è di buon auspicio».