Ucciso con una freccia mentre festeggia per strada con un amico la nascita del figlio a Genova, 21 anni per l'arciere in appello bis

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha ridotto di due anni la pena e ha condannato a 21 anni di carcere Evaristo Scalco, il maestro d’ascia che nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2022 , dalla finestra del suo appartamento nel centro storico di Genova, ha scoccato una freccia che ha trafitto e ucciso Javier Alfredo Miranda Romero, un operaio che si trovava per strada a festeggiare con un amico la nascita del figlio.

I giudici, il linea con la richiesta del sostituto pg Gilulio Benedetti, hanno inflitto il minimo della pena prevista per il reato di omicidio , in questo caso aggravato dai futili motivi. L’uomo 67 anni, e agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella sua abitazione di Cittiglio, in provincia di Varese, «sta male - ha affermato l’avvocato Federico Papa che lo difende con Jacopo Pensa - perchè ha ucciso una persona quando, in realtà, non ha mai fatto male a una mosca».