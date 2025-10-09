Archiviata l'indagine sulla morte dell'orsa F32 in Trentino

La Procura della Repubblica di Trento ha disposto l’archiviazione dell’indagine relativa al decesso dell’orsa F32. L’esemplare di 9 anni era stato rinvenuto il 15 marzo scorso nei boschi della Bassa Val di Sole. Fino a questo momento l’informazione del ritrovamento e l’attività investigativa erano coperte da segreto istruttorio: il Nucleo operativo specialistico del Corpo forestale del Trentino ha supportato le attività di indagine coordinate dall’Autorità giudiziaria, al fine di accertare le cause della morte e ogni eventuale responsabilità connessa.