Home / Cronaca / Archiviata l'indagine sulla morte dell'orsa F32 in Trentino

Archiviata l'indagine sulla morte dell'orsa F32 in Trentino

L'esemplare era stato rinvenuto nei boschi della Val di Sole

di

La Procura della Repubblica di Trento ha disposto l’archiviazione dell’indagine relativa al decesso dell’orsa F32. L’esemplare di 9 anni era stato rinvenuto il 15 marzo scorso nei boschi della Bassa Val di Sole. Fino a questo momento l’informazione del ritrovamento e l’attività investigativa erano coperte da segreto istruttorio: il Nucleo operativo specialistico del Corpo forestale del Trentino ha supportato le attività di indagine coordinate dall’Autorità giudiziaria, al fine di accertare le cause della morte e ogni eventuale responsabilità connessa.

