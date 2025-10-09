Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Caos Assemblea regionale siciliana, tesserini inseriti ma i deputati sono assenti

di

«Presidente ci sono più tesserini inseriti che deputati in aula, chiedo una verifica». Così il deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rivolgendosi alla presidenza dell’Ars a nome del gruppo di Fi che ha abbondato i lavori e suscitando la reazione dei parlamentari.

Il deputato del Pd, Antonello Cracolici, ha sottolineato che «nella passata legislatura l’ex presidente dell’Ars ha dato una precisa interpretazione: il numero legale dipendete dal numero dei tesserini inseriti e non dal numero dei votanti».

