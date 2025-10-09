Crisi centrodestra in Sicilia, a pezzi la manovra di Schifani: è scontro FdI e alleati

In Sicilia è crisi politica nella maggioranza di centrodestra: da una parte Fratelli d’Italia, dall’altra Fi, Dc e Lega fedeli a Renato Schifani. Il governo è uscito tramortito dalla seduta dell’Assemblea regionale sulla manovra quater da 241 milioni di euro: il testo è stato fatto a pezzi a colpi di voto segreto, con una media di 15 franchi tiratori che hanno approfittato della dura opposizione di Pd e M5s per la resa dei conti interna dopo i dissidi dei giorni scorsi su alcune scelte del governo in tema di nomine nella sanità.

Tra la frangia dei dissidenti oltre a Fratelli d’Italia, che conta dodici deputati, anche alcuni parlamentari azzurri. Per un pomeriggio intero sala d’Ercole s'è trasformata in un Vietnam per il governo siciliano, colpo dopo colpo sono caduti decine di articoli. E neppure il tentativo di stralciare dal testo 20 dei 54 articoli è servita a riportare la calma, l’aula ha continuato a votare gli emendamenti soppressi e le norme col voto segreto e puntualmente il governo è andato sotto. Una ecatombe.