Donna uccisa a colpi di pistola dall'ex marito in provincia di Pescara: arrestato l'uomo che aveva continuato a sparare in un bar

Femminicidio a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara: secondo le prime informazioni, la vittima è una donna e sarebbe stata uccisa a colpi di pistola dal marito. L’uomo, un 70enne pluripregiudicato del posto, è stato arrestato poco fa a Turrivalignani dove era entrato in un bar e, da quanto si apprende, aveva esploso uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno. Il delitto è avvenuto in strada, nel tardo pomeriggio.

Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.