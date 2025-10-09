Flotilla intercettata dalle autorità israeliane, sta bene la messinese Elisabeth Di Luca

Con un post su Facebook, la sindaca di Rocca di Caprileone (Messina), Bernardette Grasso, rassicura sulle condizioni di Elisabeth Di Luca, la donna a bordo della Conscience, nave della missione internazionale Freedom Flotilla intercettata dalle autorità israeliane.

Nel messaggio, Grasso ringrazia il ministro degli Esteri Antonio Tajani per “il grande impegno e la disponibilità” e riferisce di avere chiesto personalmente informazioni sulla concittadina, impegnata come educatrice d’emergenza e attivista pro Palestina.

“La risposta è stata chiara: stanno tutti bene! La nave Conscience, su cui si trova Elisabeth, è diretta verso il porto di Ashdod (Israele). Dopo le procedure di identificazione, come comunicato dal Ministro degli Esteri, potranno fare ritorno in Italia”.

La sindaca esprime “un pensiero di vicinanza” alla concittadina e a tutti i partecipanti alla missione, che “operano con coraggio e senso di umanità”.