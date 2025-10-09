Fugge dai carabinieri, 21enne si butta nel fiume e muore annegato nella Bergamasca

Alla vista dei carabinieri, si è dato alla fuga a piedi e ha raggiunto il fiume Oglio dove si è buttato in acqua ed è morto annegato. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio quando il giovane, marocchino di 21 anni, in centro a Cividate al Piano (Bergamo) avrebbe visto una pattuglia dei carabinieri e, temendo un controllo, si sarebbe messo a correre verso il fiume.

Non immaginando che la corrente dell’Oglio fosse così forte, è stato inghiottito dalle acque ed è annegato. Gli stessi carabinieri hanno tentato di soccorrerlo, chiedendo anche l'intervento dei vigili del fuoco, ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Soltanto ore dopo il corpo senza vita è stato trovato dai vigili del fuoco.