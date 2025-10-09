Il messinese Filippo Cappotto riconfermato vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale dei Geologi

È una riconferma di peso quella di Filippo Cappotto, geologo siciliano, eletto nuovamente vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030. Dopo il primo mandato conclusosi con risultati importanti, la sua figura si rafforza ulteriormente all’interno del nuovo Consiglio guidato dal presidente Roberto Troncarelli. Un segno chiaro di continuità, fiducia e riconoscimento del valore strategico del suo contributo.

Cappotto, originario di Ficarra, in provincia di Messina, continuerà a ricoprire una delle cariche più rilevanti dell’organo nazionale di rappresentanza della professione geologica, con un ruolo ancora più centrale nella definizione delle politiche operative e nei rapporti con le istituzioni, sia a livello nazionale che territoriale.

Con lui anche Giovanni Pantaleo, di Partinico, in provincia di Palermo, con il ruolo di Consigliere. "La riconferma è per me motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Cappotto - ma soprattutto un’ulteriore responsabilità verso una professione che deve oggi più che mai tornare protagonista delle scelte strategiche per il Paese. La geologia non può essere un’opzione: è una necessità, soprattutto in territori fragili come la Sicilia, dove il rischio idrogeologico, sismico e vulcanico è parte integrante della nostra quotidianità".