Investita da un'auto mentre va a scuola, muore una 17enne in provincia di Udine

Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un’auto, condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l’avrebbe portata a scuola.

L’incidente è accaduto all’alba, attorno alle 6.30, a Precenicco (Udine), a circa 200 metri dall’abitazione della ragazza. Sul posto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg che è stato supportato dai vigili del fuoco.

Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, la studentessa stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata urtata, per cause in corso di accertamento, da un veicolo. Il giovane che si trovava alla guida si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi.

Il padre della giovane è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell’ambulanza e l’elisoccorso atterrare in zona.

Giunti sul posto gli operatori hanno tentato di rianimarla senza esito. Il fratello gemello della vittima aveva invece preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita.

Alice Morsanutto era una studentessa del liceo artistico Sello di Udine.