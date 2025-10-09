San Vito Lo Capo, tragedia alla falesia di Salinella: muore una climber svizzera colpita da un masso

Tragedia nella tarda mattinata di oggi alla falesia di Salinella, nel territorio di San Vito Lo Capo, dove una donna di nazionalità svizzera ha perso la vita dopo essere stata colpita da un masso staccatosi improvvisamente dalla parete rocciosa.

La vittima, impegnata in un’attività di arrampicata, si trovava alla base della parete mentre faceva sicura alla compagna di cordata. Improvvisamente, un grosso frammento di roccia si è distaccato dall’alto, colpendola con violenza a un braccio e a una gamba e provocandole gravi ferite. Allertato dalla Centrale Operativa del 118, è intervenuto il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS), che per velocizzare le operazioni ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare. Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato dalla base di Trapani-Birgi, ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si è diretto immediatamente sul luogo dell’incidente.

All’arrivo dei soccorritori, la climber era in arresto cardiaco a causa delle gravi lesioni riportate. I tecnici del SASS hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.