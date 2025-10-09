Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Scontro auto-bici a Roma: morto un ciclista di 61 anni

Scontro auto-bici a Roma: morto un ciclista di 61 anni

Incidente stradale mortale, ieri sera, su via Salaria, fuori dal Gra, all’altezza del chilometro 17,600, in direzione Monterotondo, a Roma. A scontrarsi una Fiat Panda e una bici. A perdere la vita un ciclista italiano di 61 anni, deceduto dopo l’impatto. La conducente dell’auto, cittadina italiana di 56 anni, si è fermata a prestare soccorso. Indagini in corso da parte del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

