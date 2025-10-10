Catania, dal 13 ottobre limitazioni in tangenziale fino a San Gregorio e chiusure delle corsie di sorpasso sulla A18 tra Giarre e Acireale

Autostrade siciliane comunica che per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere autostradali nello spartitraffico dell’A18 Messina-Catania dal 13 ottobre al 30 novembre si procederà alla chiusura della corsia di sorpasso, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e quello di Acireale.

L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal km 61+800. Nel caso di formazione di lunghe code sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli. In questi casi Autostrade siciliane consiglia l’utilizzo della Strada statale 114, Giarre - Acireale.

Da lunedì 13 ottobre a venerdì 19 dicembre, dalle 21 alle 6, esclusi i giorni festivi, lungo la Tangenziale di Catania verranno adottate delle limitazioni al transito per potere eseguire dei lavori. Lo rende noto l’Anas spiegando che ci saranno restringimenti su tratti saltuari lungo la carreggiata in direzione Messina, dal km 20 al km 0,200, tra lo svincolo di Passo Martino e lo svincolo di San Gregorio; dei restringimenti su tratti saltuari lungo la carreggiata in direzione Siracusa, dal km 0,200 al km 20, tra lo svincolo di San Gregorio e lo svincolo di Passo Martino.