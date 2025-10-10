Due morti in 12 ore nel carcere di San Vittore, accertamenti in carcere: ipotesi intossicazione da droga

Sono in corso accertamenti nel carcere di San Vittore per la morte nel giro di 12 ore di due detenuti e il malore che ne ha colpiti altri due nei giorni scorsi. A quanto viene riferito all’AGI da fonti qualificate, il primo decesso è avvenuto ieri quando un recluso di origine marocchina di 51 anni è morto al Policlinico di Milano, dove era stato portato per un forte malessere. Stamattina, intorno alle 7 e 30, un altro detenuto, di nazionalità peruviana, è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici dell’istituto penitenziario. In questo secondo caso si sospetta un’emorragia gastrica. Le cause dei decessi saranno accertate con un’autopsia. I due erano rinchiusi in due raggi diversi. Nei giorni scorsi altri due detenuti si erano sentiti male ed erano stati portati all’ospedale. Entrambi però si sono ripresi nel giro di poco tempo e sono rientrati in cella. A titolo prudenziale, è stato bloccato l’accesso agli operatori che entrano ed escono dal carcere, tra cui gli educatori. Magistrati e avvocati possono invece accedere.