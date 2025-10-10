I clienti la invitano a casa, escort torturata e stuprata

Accuse gravissime e un quadro investigativo che descrive una notte di violenze inaudite. Sequestro di persona, tortura e violenza sessuale aggravata dalla crudeltà: per questi reati i carabinieri di Brescia hanno arrestato Matteo Venturelli, 42 anni, e Massimiliano Scarano, 31, entrambi residenti a Gavardo, un paese nell’hinterland della provincia bresciana. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la notte del 9 settembre scorso una donna di origini brasiliane, escort conosciuta in rete su siti di incontri, ha partecipato a una serata in una villa di Soprazocco di Gavardo, di proprietà di uno dei due indagati. Quella che doveva essere una festa si è però trasformata in un incubo.

«È stata privata della sua libertà per essere asservita al volere di Venturelli, trattata come mero oggetto, costretta ad assumere droghe e sottoposta a pratiche sessuali delle quali non conserva alcun ricordo» scrive il gip Alessandra Sabatucci nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere il più vecchio dei due amici e ai domiciliari il più giovane. Per quest’ultimo non sussiste di reato di tortura, mentre ad avere il ruolo principale è stato quello del 42enne proprietario della casa dove è avvenuta la vicenda. «Tossicomane e pregiudicato» era iscritto ad un sito di gigolò in cui si descriveva come «un vulcano, sempre sorridente ed allegro che non segue la massa». Di sé scrive: «Ho tre regole: il rispetto, la coerenza e l’onore».