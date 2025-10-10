La piccola Diana morta di stenti: pm chiede la condanna per avvocata e psicologa di Alessia Pifferi

La procura di Milano ha chiesto una condanna a 4 anni per l’avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, imputata di falso e favoreggiamento nei confronti della sua assistita condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi, perchè insieme al consulente di parte Marco Garbarini (richiesta pena 3 anni e 6 mesi) «oltrepassando i limiti di legge dei mandati loro conferiti, aiutavano, in attuazione di un 'pianò precostituito» la 38enne «a eludere le investigazioni dell’Autorità Giudiziaria, istruendola, su quello che avrebbe dovuto dire» allo psichiatra Elvezio Pirfo, perito nominato dalla Corte d’Assise per valutare e verificare la sua imputabilità.

La stessa entità di pena è stata sollecita anche per la psicologa Monica Guerzoni, in servizio nel carcere di San Vittore dove Pifferi era detenuta in misura cautelare perchè con altre professioniste avrebbero commesso una serie di falsi, falsa testimonianza e false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria per fornire una base documentale affinchè la difesa Pifferi potesse chiedere la perizia psichiatrica. Le difese, con tra gli altri, gli avvocati Corrado Limentani per Pontenani e Mirko Mazzali per Guerzoni, prenderanno la parola in due udienze fissate per il 3 e 4 novembre.