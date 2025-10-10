Maria Corina Machado, l'anti-Maduro d'acciaio che ha vinto il Nobel. Ecco chi è

Di buona famiglia, laureata in ingegneria industriale, Maria Corina Machado avrebbe potuto lasciare il suo paese e come molti venezuelani costruirsi un’agiata vita all’estero. E invece la neo-laureata premio Nobel per la Pace ha scelto testardamente di restare in Venezuela e di fare della battaglia per la democrazia e contro Nicolas Maduro la sua ragione di vita. Non a caso per tutti è 'la dama d’acciaiò. Grande deluso è di certo Donald Trump, ma anche non ha vinto lui il Nobel, il presidente americano potrebbe apprezzare che il premio sia andato alla paladina della battaglia contro il comune arci-nemico.

Nata a Caracas nel 1967, maggiore delle quattro figlie di un importante imprenditore dell’acciaio, Henrique Machado Zuloaga, e di Corina Parisca, psicologa. Si laurea in ingegneria all’università cattolica Andres Bello e ottiene un master in finanza all’Istituto di Studi superiori dell’amministrazione, una sorta di Ena venezuelana, sempre a di Caracas. Si trasferisce ancora giovane in Spagna dove, a Valencia, lavora per diversi anni nell’industria automobilistica. Ma nel 1993 torna a Carcas.

Già madre di tre figli, nel 1992 crea la Fondazione Atenea per assistere i bambini di strada a Caracas. Nel 2002, in piena deriva autoritaria dell’allora presidente Higo Chavez, fonda con Alejandro Plaz l’associazione di volontariato Sumate. «Non potevo restarmene a casa a guardare il Paese crollare», ha raccontato poi. E’ Sumate, nel 2004, a farsi promotrice della richiesta di un referendum per esautorare Chavez. Il presidente vince 60-40, con accuse di brogli elettorali, e Machado finisce in cima alla lista dei nemici del regime mentre Sumate finisce sotto accusa per avere ricevuto fondi dall’estero. Nel febbraio del 2010 Machado si dimette da Sumate e si candida al parlamento, sostenuta da una piattaforma indipendente: viene eletta con l’85% per cento dei voti, un record a livello nazionale. «Come deputato della Repubblica, come rappresentante del popolo, voglio lavorare instancabilmente, responsabilmente e appassionatamente per difendere il vostro diritto di pensare liberamente, per difendere il vostro diritto di vivere senza paura», scandisce dopo la vittoria.

Nel 2012 fonda il partito Vente Venezuela con un chiaro programma liberale, centrista profondamente anticomunista. Intanto Chavez muore e al suo posto arriva Nicolas Maduro. (AGI)