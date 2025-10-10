Morta a Mazara la donna che denunciò i ritardi negli esami istologici. Il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia, indagati 10 medici

È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia, che fu pronta dopo otto mesi. Il referto le fu infatti consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un’inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici. L’esame istologico fu richiesto nel dicembre del 2023 dopo che la donna subì un’isterectomia. L’esito arrivò nell’agosto 2024, ma il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse.

Mulè: addio a Cristina Gallo, amica e implacabile guerriera. Simbolo di una battaglia che continuerò

«Cristina Gallo ci ha lasciati. È stata una mamma tenerissima, una moglie esemplare, un’insegnante innamorata. È stata una combattente irriducibile. Non il caso e neppure la fatalità hanno deviato il corso della sua esistenza: Cristina è diventata simbolo, suo malgrado, di uno di quei casi che si definiscono di malasanità. Pur essendo provata dalla sofferenza, non si è mai arresa. Ha combattuto la malattia e insieme una battaglia per cercare verità e giustizia. Ha combattuto soprattutto per aiutare gli altri». Lo scrive sui canali social il Vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. «Sono stato al suo fianco e sono stato orgogliosamente il suo "moschettiere", come mi ha ripetuto tante volte», prosegue l'esponente di Fi. «Oggi piango la morte di un’amica e di una implacabile guerriera dolcissima. Abbraccio Giorgio che con il suo amore è stato con i figli la vera àncora di Cristina. Per consegnare a tutti un briciolo della straordinaria persona che era - aggiunge ancora Mulè -, riporto un messaggio che ho ricevuto da Cristina quando era già consapevole che il suo destino era segnato: «purtroppo... se io avessi avuto il referto del mio banale fibroma subito non avrei avuto metastasi, non sarei stata al quarto stadio, con il rischio di morire... tuttavia il bene che ne verrà mi dà sollievo e spero ci sia anche giustizia. Speriamo tutto questo possa servire a cambiare le cose per i nostri figli e per chi non ha voce». «Addio, Cristina. Il tuo "moschettiere" - conclude - continuerà insieme a te la battaglia. Implacabile, stanne certa».