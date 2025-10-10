Palermo, nomina al vertice Iacp: i giudici assolvono Falcone e Milazzo. Cade l'accusa di tentata concussione

L’accusa cade in dibattimento e per gli europarlamentari Marco Falcone e Giuseppe Milazzo arriva l’assoluzione. La sentenza è stata pronunciata dalla terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia, con la formula “perché il fatto non sussiste”. Il processo era nato da un’indagine avviata a metà del 2018 su presunti favori per le nomine all’Istituto autonomo case popolari del capoluogo siciliana. A quell’epoca entrambi gli indagati militavano in Forza Italia: Falcone era assessore regionale, Milazzo (adesso passato a Fdi) capogruppo all’Assemblea regionale. I magistrati della Procura, che avevano chiesto una condanna a 4 anni e mezzo di reclusione, si concentratono su presunte pressioni che Milazzo avrebbe fatto su Falcone per nominare al vertice dello Iacp Ferruccio Ferruggia in sostituzione dell’allora commissario, Calogero Belingheri, con il quale avrebbe avuto contrasti su alcuni affidamenti di beni immobili pubblici. Agli atti dell’inchiesta finirono anche le chat dei due parlamentari, che da subito respinsero con forza le accuse.

