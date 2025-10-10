Sicilia, assegnati i premi addetto stampa dell'anno 2025

Sono Nuccio Molino, capo dell’Ufficio Stampa del Comune di Catania, Alessandro Ricupero, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa, e Sara La Rosa, responsabile dell’Ufficio Stampa del Parco dei Nebrodi, i vincitori del Premio "Giornalismo Siciliano: l’Addetto Stampa dell’anno", rispettivamente della sezione "Pubblica Amministrazione", della sezione "Imprese, organizzazioni private e no profit" e della targa "Giornalista GUS" intitolata a Massimo Bellomo Ugdulena.

Uno speciale riconoscimento è stato assegnato a Rosa Di Stefano per la sua attività a supporto del sindacato. Il premio, giunto alla sesta edizione, è organizzato dal GUS - Gruppo Uffici Stampa, gruppo di specializzazione di Assostampa Sicilia, in collaborazione con lo stesso sindacato regionale e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

I termini per presentare le candidature si erano chiusi il 31 agosto e nelle scorse settimane è stato completato il lavoro della giuria, composta per il GUS dal presidente regionale Orazio Vecchio, dalla vice Marina Mancini e dalla tesoriera Agata Di Giorgio; per l’Ordine dal presidente Concetto Mannisi; per Assostampa dalla presidente del Consiglio regionale Tiziana Tavella delegata dal segretario Giuseppe Rizzuto.