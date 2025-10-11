Accoltella i genitori nel sonno a Ravenna, arrestato 14enne

Un 14enne è stato arrestato dalla polizia a Ravenna con l’accusa di aver tentato di uccidere entrambi i genitori nel sonno. L’aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, in un’abitazione alla periferia della città. Poco dopo le tre, una chiamata al 112 ha fatto intervenire le Volanti e i sanitari del 118, che hanno trovato i due coniugi feriti da arma da taglio.

Le vittime non sono in pericolo di vita. Il minore, ancora in casa e in evidente stato di confusione, è stato fermato dagli agenti e accompagnato in Questura. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati due coltelli e un telefono cellulare, dove sarebbero state rinvenute ricerche che indicherebbero una possibile premeditazione.

La Procura per i Minorenni ha convalidato l’arresto per tentato omicidio plurimo e ha disposto la custodia cautelare in un istituto penale minorile.