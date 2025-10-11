«La ricomparsa di vecchi nostalgici della lotta armata» e il ritorno delle tensioni ai cortei, in particolare durante le contestazioni dei pro Pal. Il Viminale, e non solo, accende un faro sui "cattivi maestri" delle piazze.
A parlarne è lo stesso ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che durante la sua partecipazione alla festa del Foglio sottolinea: «In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto nelle manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c'è una strategia o meno. Da tempo inoltre i nostri investigatori hanno evidenziato la ricomparsa sullo scenario di vecchi nostalgici della vecchia lotta armata. Questo non vuol dire un ritorno della lotta armata ma che nel substrato» delle manifestazioni «qualcuno vive la suggestione di reimpiantare la lotta armata e la sovversione».
Gli episodi delle scorse settimane hanno già spinto il governo a valutare interventi per migliorare «la cornice di sicurezza» delle piazze, come aveva annunciato Piantedosi qualche giorno fa. E preoccupano anche gli atti di antisemitismo "in fortissimo incremento": 733 segnalazioni dal 7 ottobre 2023. Così come gli scontri con le forze di polizia, che hanno riportato ben 145 feriti negli ultimi giorni.
Al di là delle manifestazioni di queste ore a Milano, Torino e Bologna, che si sono comunque svolte pacificamente, gli occhi restano puntati su martedì prossimo, quando ad Udine è in programma la partita di calcio tra Italia e Israele. In mattinata nel capoluogo friulano si è svolto un presidio organizzato dal Comitato per la Palestina per chiedere l'annullamento del match, ma è ormai improbabile che ciò avvenga.
C'è massima attenzione da parte delle forze dell’ordine anche a Trieste dove in occasione della 'Barcolanà, la grande e festosa regata, si terrà nelle prossime ore un presidio dei Pro Pal. Restano dunque i timori su eventuali infiltrazioni a questi due appuntamenti da parte di pochi ma pericolosi violenti, soprattutto provenienti da altre vicine regioni.
Le ultime manifestazioni si sono svolte a Torino, dove alcune centinaia di persone si sono ritrovate questo pomeriggio in piazza Castello per un evento di piazza che ha unito la vicinanza alla Palestina alla solidarietà agli attivisti colpiti da misure cautelari per i disordini avvenuti durante le proteste del 2023 e del 2024 o perquisiti dopo le tensioni dei cortei delle ultime settimane.
Con gli stessi obiettivi hanno sfilato da Porta Venezia a Milano, verso piazza della Scala, oltre un centinaio di persone tra associazioni palestinesi e studenti: tra gli slogan, anche «il 7 ottobre non è una ricorrenza» e "Donald Trump assassino». Si è conclusa pacificamente anche la manifestazione pro Gaza di Bologna, a cui hanno partecipato alcune migliaia di persone.
