Frontale tra auto in provincia di Bergamo: muore la 23enne Asia Curnis, altri 4 giovani feriti

Attorno alle 2,30 della notte scorsa un incidente stradale ha causato la morte della 23enne Asia Curnis, di Gandosso. L’incidente a Bolgare, sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate frontalmente. A bordo dei veicoli c'erano cinque giovani tra i 20 e i 29 anni. La giovane vittima guidava l’Audi su cui si trovava con la sorella ventenne che è rimasta ferita in modo non grave

La polizia stradale è al lavoro per verificare con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Dalle prime informazioni pare che l’impatto frontale sia avvenuto tra l’Audi e una Mercedes impegnata in una manovra di sorpasso e sulla quale si trovavano altri tre giovani. A riportate gli esiti più gravi i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ventitreenne, residente in provincia di Bergamo, è morta in ospedale. L’altro giovane è in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.