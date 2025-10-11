Il 14 ottobre Papa Leone XIV in visita ufficiale al Quirinale

"Martedì 14 ottobre il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita ufficiale al Palazzo del Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella". Un comunicato della sala stampa della Santa Sede ufficializza la visita di Leone al Colle, notizia già emersa ieri dagli appuntamenti dei ministri.

Dopo la prima udienza in Vaticano del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, lo scorso 6 giugno, Papa Leone e il capo di Stato si ritrovano quindi di nuovo. Sarà il terzo incontro tra Leone XIV e il presidente Mattarella che aveva partecipato il 18 maggio scorso alla Messa di inizio pontificato e che poi aveva salutato il Papa nella Basilica Vaticana al termine della celebrazione. Dieci giorni prima, in occasione dell’elezione del Pontefice, l’8 maggio, Mattarella aveva inviato i suoi «fervidi auguri», assicurando l’impegno della Repubblica Italiana «a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone».

L’ultima volta che un Papa è salito al Colle risale al 10 giugno 2017 quando Francesco ha fatto visita al presidente Sergio Mattarella, rieletto per un secondo mandato. Nell’occasione il Pontefice argentino aveva incontrato circa 200 studenti delle scuole elementari e medie provenienti dalle zone colpite dal terremoto: Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna.

La prima visita di un Papa al Quirinale, un tempo residenza dei Pontefici, risale al 28 dicembre 1939; Papa Pio XII ricambiò l’incontro ufficiale in Vaticano con i sovrani d’Italia.