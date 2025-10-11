Incendio in un condominio, tre morti nel Milanese. Le vittime sono madre, padre e figlio

Un incendio in una palazzina di quattro piani ha causato la morte di tre persone, la scorsa notte, a Cornaredo, nel Milanese. Quaranta le persone del condominio, che si trova in via Cairoli, evacuate, di cui otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, poi dimesso.

A perdere la vita nell’incendio della scorsa notte in una palazzina a Cornaredo, nel Milanese, sono stati un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 85 anni, anziani genitori della terza vittima, il figlio 45enne. Lo hanno riferito i Carabinieri del Comando provinciale di Milano che indagano sull'accaduto. Sul posto la Compagnia di Corsico (Milano) e la sezione investigativa dei Vigili del fuoco, che dovranno accertare le cause del rogo. L’appartamento è stato sequestrato.