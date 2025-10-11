"La malattia di Cristina Gallo un simbolo di lotta". A Mazara i funerali della docente che denunciò la malasanità

«Maria Cristina ha vissuto la sua vita spargendo semi, col desiderio che diventassero alberi. Ha sparso semi di speranza, di vita, di cura. E questo l’ha fatto in tutti i campi, dalla famiglia al sociale», ha detto il vescovo monsignor Angelo Giurdanella all’inizio delle esequie. «Anche la sua denuncia - ha aggiunto - non nasceva per un protagonismo, per una vendetta, ma semplicemente perché ha voluto coniugare giustizia e amore. E ha provocato un sussulto di coscienza, ha sconfitto l'indifferenza, la cultura della rassegnazione che diventa complicità», ha spiegato il prelato.

Dal racconto della donna sono nati una indagine, aperta dalla Procura di Trapani, e accertamenti della Regione che hanno svelato l’incredibile realtà dell’Asp di Trapani dove, tra il 2024 e il 2025 sarebbero stati 3.300 i referti istologici consegnati fuori tempo massimo. I pm hanno iscritto nel registro degli indagati 19 tra medici, infermieri e tecnici di laboratorio, ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni e omissione di atti d’ufficio. Le morti sospette - si dovrà accertare se i ritardi nella consegna degli esami siano stati la causa dei decessi - sono tre, sei i malati ancora in vita le cui condizioni sarebbero peggiorate a causa della inefficienza del sistema.

«Mamma, spero che quello che hai denunciato sia segno di una svolta in Sicilia, la tua battaglia servirà per tanti altri che hanno vissuto e vivono la tua stessa condizione», ha detto Vincenzo Tranchida, il figlio 25enne della donna. Alle esequie hanno preso parte anche gli ex compagni di scuola della insegnante. Giuseppe Lentini è arrivato da Roma, Beppe Monterosso, invece, da Milano. Gli ex alunni della Terza B del liceo classico di Mazara dell’1987 si sono ritrovati. La professoressa era una di loro. «Ci siamo sempre tenuti in contatto tramite un gruppo WhatsApp - rivela Giuseppe Lentini - ritrovandoci, quando potevamo nei momenti belli, ma anche in quelli critici. Oggi non potevano non essere qui, a salutare per l'ultima volta la nostra compagna Maria Cristina».