"La sinistra è peggio di Hamas", bufera su Giorgia Meloni. Schlein: mai sentito in democrazia il paragone opposizione-terroristi

«La sinistra è più fondamentalista di Hamas». Le parole della premier Giorgia Meloni contro le opposizioni bollate come «un Leoncavallo largo», nel corso del comizio di chiusura di Alessandro Tomasi a Firenze, alzano ancora di più la tensione tra maggioranza ed il cosiddetto campo largo. Pd, Movimento Cinque Stelle ed Avs insorgono contro il paragone ed invitano all’unisono «la premier ed il governo ad abbassare i toni».
La prima a tornare sull'argomento è la segretaria del Pd Elly Schlein che, da Genova per il congresso di Area Democratica per Giustizia, non ha dubbi nell’affermare che in «una democrazia non si è mai sentito che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni. Invito veramente tutti ad abbassare i toni». Duro anche il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte che accusa la premier di avere «scarsa sensibilità istituzionale» e di «voler fomentare lo scontro sociale per poi nascondersi dallo scontro da essa stessa aizzato».
Per Conte le parole di Meloni sono «baggianate, delle stupidaggini irresponsabili». L’ex premier poi è convinto che dietro la scelta di quelle parole ci sia una sorta di strategia «un’opera di distrazione di mazza - è il ragionamento - invece di preoccuparsi della realtà sociale ed economia. Sono trentuno mesi su trentaquattro - ricorda ancora Conte - che abbiamo il crollo della produzione industriale».
Che le parole di Meloni nascondano altro è la tesi anche di Nicola Fratoianni, uno dei leader di Alleanza Verdi e Sinistra. E' stata «una scelta precisa» è la convinzione perchè in questo modo Meloni «evita il dibattito sui problemi reali degli italiani. La premier - aggiunge - penso abbia perso ogni freno, gli è scappata la frizione come si dice in gergo, è qualcosa che non sta da nessuna parte» ma «in questo modo cancella il dibattito sui problemi come gli stipendi fermi al palo ed il costo della vita che aumenta».
Critico anche Gianni Cuperlo che fa un paragone con il passato: «Ho conosciuto alcuni dei più grandi dirigenti storici della sinistra italiana. C'era chi tra loro aveva vissuto il carcere, il confino, molti avevano visto cadere amici e compagni di lotta. Tutto questo si traduceva in una forma altissima di responsabilità nei confronti del ruolo che ricoprivano. Potevano risultare severi, durissimi nei giudizi politici che solitamente accompagnavano con argomenti di merito, richiami al passato e al futuro. Ma una caratteristica avevano ed era la consapevolezza che il loro compito dinanzi a quelle piazze non era appiccare il fuoco, incendiare gli animi, aizzare con l’insulto un’indole violenta».
Chi non entra nel merito della polemica politica è il presidente della Camera Lorenzo Fontana che però lancia un appello a tutti gli attori in campo: «Ritengo che sia fondamentale il fatto di cercare in questo momento storico di abbassare di una 'taccà il livello delle discussioni».
