"La sinistra è peggio di Hamas", bufera su Giorgia Meloni. Schlein: mai sentito in democrazia il paragone opposizione-terroristi

La prima a tornare sull'argomento è la segretaria del Pd Elly Schlein che, da Genova per il congresso di Area Democratica per Giustizia, non ha dubbi nell’affermare che in «una democrazia non si è mai sentito che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni. Invito veramente tutti ad abbassare i toni». Duro anche il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte che accusa la premier di avere «scarsa sensibilità istituzionale» e di «voler fomentare lo scontro sociale per poi nascondersi dallo scontro da essa stessa aizzato».

Per Conte le parole di Meloni sono «baggianate, delle stupidaggini irresponsabili». L’ex premier poi è convinto che dietro la scelta di quelle parole ci sia una sorta di strategia «un’opera di distrazione di mazza - è il ragionamento - invece di preoccuparsi della realtà sociale ed economia. Sono trentuno mesi su trentaquattro - ricorda ancora Conte - che abbiamo il crollo della produzione industriale».

Che le parole di Meloni nascondano altro è la tesi anche di Nicola Fratoianni, uno dei leader di Alleanza Verdi e Sinistra. E' stata «una scelta precisa» è la convinzione perchè in questo modo Meloni «evita il dibattito sui problemi reali degli italiani. La premier - aggiunge - penso abbia perso ogni freno, gli è scappata la frizione come si dice in gergo, è qualcosa che non sta da nessuna parte» ma «in questo modo cancella il dibattito sui problemi come gli stipendi fermi al palo ed il costo della vita che aumenta».