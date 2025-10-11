Nuovo sistema di controllo alle frontiere dell’Unione europea: ecco come funziona l'Ees

Entra in vigore domani il nuovo sistema di controllo alle frontiere dell’Unione europea, l’Entry-exit system (Ees), per i cittadini extra Ue.

Ecco come funziona:

- L’Ees raccoglie e memorizza in un database le informazioni chiave per tracciare l’ingresso, l’uscita e nel caso registrare il respingimento di cittadini di paesi terzi che viaggiano da e verso lo spazio Schengen.

- Si applica in caso di soggiorni di un massimo di 90 giorni totali nell’arco di 6 mesi.

- I cittadini di paesi terzi che arrivano per la prima volta alla frontiera (in aeroporti, porti e valichi via terra) devono fornire i propri dati personali. Gli ufficiali di frontiera ne scannerizzano le loro impronte digitali e scattano foto del volto.

- In un file digitale saranno raccolti: i dati riportati nel documento di viaggio; data e il luogo di ogni entrata e uscita;

dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali); eventuali respingimenti.