Ore di apprensione per il 20enne Leo Artin Boschin scomparso a Roma, ricerche anche a Padova

Sono ore di apprensione per un ventenne scomparso a Roma dallo scorso 9 ottobre. Da due giorni la famiglia non ha più notizie di Leo Artin Boschin: il giovane avrebbe dovuto partire con i suoi amici per raggiungere Padova ed è per questo che le ricerche si sarebbero spostate anche nella città veneta.

Leo è il figlio di Bruno Boschin, un cittadino romano morto anni fa e noto per essere il proprietario della 'Libreria Del Viaggiatorè, storica libreria capitolina.

