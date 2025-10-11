Palermo, il 73enne Giovanni Cuvello trovato morti nei locali dell'ospedale di Villa Sofia: era scomparso da 10 giorni dopo essere stato al Pronto soccorso

"Stiamo presentando denuncia ai carabinieri. Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato in ospedale lo scorso 30 settembre per essere visitato e dal pronto soccorso e da lì è sparito".

I parenti di Giovanni Cuvello pensionato, 73 anni, vogliono sapere come mai l'uomo è stato trovato, senza vita, solo ieri, dopo 10 giorni nello stesso nosocomio.

Il corpo di Cuvello è stato trovato dal personale della sicurezza dell'ospedale Villa Sofia a Palermo in un locale tecnico al nono piano del padiglione polichirurgico sopra il pronto soccorso. Nei dieci giorni trascorsi sono state organizzare ricerche da parte dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e protezione civile nella zona attorno all'ospedale. E' stata setacciata anche la Favorita, il grande parco che si trova non distante dall'ospedale. Alla fine Cuvello da Villa Sofia non si era mai spostato. Ieri sono intervenuti anche gli agenti del commissariato San Lorenzo.

La procura di Palermo, dopo l'ispezione medico legale, non ha ritenuto necessaria un'autopsia e ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Familiari che chiedono che "si indaghi e che si accertino le responsabilità di quanto successo".