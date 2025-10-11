Papa Leone al Quirinale martedì: terzo incontro con Mattarella su pace, povertà e sfide globali

Papa Leone XIV si recherà martedì 14 ottobre al Quirinale. La notizia che da giorni circolava negli ambienti politici e vaticani è stata ufficializzata oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Sarà il terzo colloquio tra il Pontefice e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo c'era stato il 18 maggio scorso, alla messa di inizio pontificato: il Capo dello Stato aveva salutato il Papa nella basilica vaticana al termine della celebrazione. Il 6 giugno Mattarella si era poi recato in Vaticano per l’udienza con il Pontefice. Quindi l’incontro della prossima settimana, in qualche modo preannunciato un mese prima. Il 14 settembre, negli auguri di compleanno a Leone XIV, il Presidente della Repubblica aveva infatti auspicato di poterlo «presto ricevere al Palazzo del Quirinale».

Saranno i conflitti nel mondo e i primi passi della pace in Medio Oriente, verosimilmente, al centro del colloquio. E anche stasera il Papa ha parlato di pace nel rosario convocato a Piazza San Pietro. «Metti via la spada», ha detto citando il Vangelo. «Disarma la mano e prima ancora il cuore. Come già ho avuto modo di ricordare in altre occasioni, la pace è disarmata e disarmante. Non è deterrenza, ma fratellanza, non è ultimatum, ma dialogo. Non verrà come frutto di vittorie sul nemico, ma come risultato di semine di giustizia e di coraggioso perdono». “Metti via la spada è parola rivolta ai potenti del mondo - indica Leone XIV -, a coloro che guidano le sorti dei popoli: abbiate l’audacia del disarmo!”, l’appello di Leone.