Rissa tra minori con i coltelli davanti alla scuola a Forlì, 5 feriti

E’ di cinque feriti, di cui uno in condizioni più serie ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, il bilancio della violenta rissa scoppiata questa mattina davanti all’istituto professionale Ruffilli di Forlì, in via Romanello.
L’episodio, avvenuto intorno alle 8, ha coinvolto almeno cinque studenti minorenni dello stesso istituto. Secondo le prime informazioni, durante la colluttazione sarebbero comparsi dei coltelli. Quattro giovani sono stati trasportati all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, mentre il ferito più grave - che avrebbe riportato lesioni alla gamba - è stato trasferito a Cesena.
La rissa, secondo una prima ricostruzione, sarebbe l’esito di tensioni già esistenti tra due gruppi di ragazzi, molti dei quali di origine straniera. Lo scontro è avvenuto nei pressi del passaggio pedonale sul retro del comando provinciale della Guardia di Finanza, tra la scuola e i Giardini San Domenico, sotto gli occhi di numerosi studenti in arrivo per l’inizio delle lezioni.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e identificare tutti i partecipanti. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine non sono stati trovati coltelli, ma le ricerche sono proseguite per tutta la mattinata, anche con l’aiuto dei vigili del fuoco, che hanno ispezionato tombini, cestini e aree limitrofe in cerca delle armi utilizzate.
Caricamento commenti
Commenta la notizia