Rissa tra minori con i coltelli davanti alla scuola a Forlì, 5 feriti

E’ di cinque feriti, di cui uno in condizioni più serie ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, il bilancio della violenta rissa scoppiata questa mattina davanti all’istituto professionale Ruffilli di Forlì, in via Romanello.

L’episodio, avvenuto intorno alle 8, ha coinvolto almeno cinque studenti minorenni dello stesso istituto. Secondo le prime informazioni, durante la colluttazione sarebbero comparsi dei coltelli. Quattro giovani sono stati trasportati all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, mentre il ferito più grave - che avrebbe riportato lesioni alla gamba - è stato trasferito a Cesena.

La rissa, secondo una prima ricostruzione, sarebbe l’esito di tensioni già esistenti tra due gruppi di ragazzi, molti dei quali di origine straniera. Lo scontro è avvenuto nei pressi del passaggio pedonale sul retro del comando provinciale della Guardia di Finanza, tra la scuola e i Giardini San Domenico, sotto gli occhi di numerosi studenti in arrivo per l’inizio delle lezioni.