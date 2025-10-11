Sabato di sangue sulle strade, sette morti e diversi feriti gravi

Un sabato di sangue sulle strade italiane con diversi incidenti mortali e una strage di giovani: sette i morti complessivi, dei quali quattro erano ventenni. Nel Ferrarese in un violento impatto tra due utilitarie hanno perso la vita una donna di 41 anni che andava al lavoro e due ragazzi di 19 e 27 anni, che erano in auto con altri due amici, feriti. Nel Bergamasco un altro pesante frontale tra due vetture in cui ha perso la vita una 23enne. Un 25enne è morto invece nel Milanese travolto sulla sua bici da un’auto pirata. Leggi anche Scontro frontale tra auto nel Ferrarese: le vittime avevano 41, 27 e 21 anni Non ha lasciato scampo a Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni, lo schianto tra le due auto sabato mattina sulla statale Adriatica, tra Ferrara e Argenta. La donna viaggiava da sola su una utilitaria, era segretaria in un’azienda agricola del territorio e stava andando al lavoro. I due ragazzi morti, residenti a Ravenna, viaggiavano sull'altra auto coinvolta nell’incidente insieme ad altri due amici.

Leggi anche Frontale tra auto in provincia di Bergamo: muore la 23enne Asia Curnis, altri 4 giovani feriti Questi ultimi, entrambi 22enni, sono rimasti feriti. Sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto intorno alle 7.30 e nonostante l’intervento dei soccorsi per le tre vittime non c'è stato nulla da fare. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio. Poche ore prima, intorno alle due e mezzo di notte, in un altro incidente, a Bolgare, su una provinciale del Bergamasco, due vetture si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita una ragazza di 23 anni, Asia Curnis, che viveva a Gandosso (Bergamo). La giovane era alla guida di un’Audi, insieme a sua sorella ventenne, rimasta ferita in modo non grave. Sull'altra auto, una Mercedes pare impegnata in una manovra di sorpasso, si trovavano altri tre giovani. A riportare le ferite più gravi proprio i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ventitreenne è morta in ospedale. L’altro giovane resta in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.