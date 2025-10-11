Schifani: "Mi chiamano diesel, sono sereno e vado avanti". Il presidente della Regione a Galati Mamertino per il festival del giornalismo enogastromico

«Sono del segno zodiacale del Toro, mi chiamano diesel. Ho scoperto che è il mio nomignolo, me lo ha detto un medico. Bisogna andare avanti. È dura ma lavoriamo, certe volte mi stanco, ma quando uno vuole va avanti, come un diesel appunto. Sono sereno e pacato». Cosi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a Galati Mamertino (Messina) dove è in corso il festival del giornalismo enogastromico organizzato dall’associazione Network con il supporto della Federazione degli editori digitali e del Sindacato della stampa parlamentare siciliana. Schifani si è soffermato su quanto accaduto durante i lavori dell’Ars per la manovra quater.

«Quello che mi dispiace di più è la norma south working bocciata: la riproporremo - ha detto - votare contro quella misura vuol dire votare contro i ragazzi siciliani. Peccato. Consentiva ai giovani di tornare a lavorare qui, incentivando le imprese che permettono il lavoro a distanza. È un’amarezza politica. Votare contro i ragazzi che tornano... Speriamo che non succeda più. Questi episodi rischiano di allontanare i cittadini dalla politica. Ci ritornerò: è una bella misura. Voleva essere, in questi mesi, sperimentale per partire bene a gennaio».