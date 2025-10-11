Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Scontro tra auto e bici, un morto e un ferito grave nel Parmense

Un morto e un ferito grave. È il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera a Colorno, in provincia di Parma, poco prima delle 22 tra un’auto e una bici. Lo schianto - di cui dà conto anche la Gazzetta di Parma - si è verificato sulla strada Padana Occidentale, la provinciale 33, alle porte del paese della bassa parmense. La vittima è un cittadino indiano di 33 anni, residente nella zona.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo viaggiava insieme a un connazionale di 37 anni su una bicicletta che è stata urtata da un’auto. Il 33enne è morto sul colpo, sbalzato ad alcuni metri di distanza, il ferito è invece ricoverato in rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma. Sul posto il 118 e i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Alla guida della vettura una 21enne.

