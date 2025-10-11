Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Sequestro e rapina davanti a una caserma: due arresti

Sono entrati in una sala scommesse con il volto travisato, chiudendo poco dopo la saracinesca dell’attività

di

Auto carabinieri generica

Hanno sequestrato un dipendente di una sala scommesse per costringerlo a consegnargli l’incasso. Ma l’intervento tempestivo di carabinieri e polizia ha fatto scattare l’arresto per due salernitani (un 32enne ed un 46enne), condotti in carcere con l’accusa di rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri a Salerno, in via Raffaele Mauri, proprio di fronte al comando provinciale dei carabinieri. A far scattare l’allarme sono state alcune segnalazioni di residenti che hanno contattato le forze dell’ordine in quanto avevano notato i due indagati mentre entravano nella sala scommesse con il volto travisato, chiudendo poco dopo la saracinesca dell’attività. Dalle indagini è emerso che, armati di una pistola, i due hanno minacciato il dipendente, costringendolo a consegnargli l'incasso. Nel frattempo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Salerno, supportati dalle volanti della Questura di Salerno, sono giunti sul posto. È servito anche l’intervento dei vigili del fuoco per aprire la serranda e consentire ai militari di bloccare i rapinatori e disarmarli, mettendo in sicurezza l’ostaggio. Dopo le formalità di rito, i due indagati sono stati tradotti in carcere. Gli investigatori hanno appurato che l’arma utilizzata durante la rapina era una pistola a salve, mentre l’auto è risultata rubata. Il 32enne, inoltre, era già agli arresti domiciliari. L'incasso è stato recuperato e restituito

