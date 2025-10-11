Spaccia con moglie e figli minorenni in auto, 44enne arrestato nel Palermitano

I carabinieri della stazione di Carini hanno arrestato un 44enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso con 28 dosi di droga, tra cocaina e crack, pronte a essere vendute, mentre si trovava in auto con la moglie e i figli minorenni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata assieme a 490 euro, ritenuti provento della vendita delle sostanze stupefacenti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per l'indagato i domiciliari.