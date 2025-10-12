Escursionista si infortuna sull'Etna: messo in salvo dal Soccorso alpino siciliano

Momenti di apprensione questa mattina sui Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, dove un escursionista originario di Rimini è rimasto ferito durante un’escursione, riportando una sospetta frattura alla gamba destra.

L’uomo, che si trovava in una zona impervia del percorso, è stato raggiunto da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, prontamente intervenuta dopo la segnalazione. I tecnici, una volta valutate le condizioni del ferito, hanno provveduto a immobilizzarlo e a trasportarlo con una barella portantina fino al punto in cui era possibile l’accesso di un mezzo fuoristrada.

Il ferito è stato quindi trasferito fino al Rifugio Ragabo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha accompagnato all’ospedale di Taormina per gli accertamenti e le cure del caso.