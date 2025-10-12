Fiaccolata a Palermo per Paolo Taormina e per le altre vittime della violenza: una città unita contro la paura

È cominciata da piazza Politeama, a Palermo, la fiaccolata organizzata dopo l’omicidio di Paolo Taormina per ricordare le vittime della violenza in città.
La madre, Fabiola Galioto, e la sorella, Sofia, guidano il corteo, insieme a circa duemila persone che tengono in mano candele o telefonini accesi, creando un fiume di luce nel cuore della città.
Un silenzio denso di emozione accompagna i passi dei partecipanti, uniti dal dolore ma anche dal desiderio di riscatto. Palermo, ancora una volta, sceglie la memoria e la solidarietà contro la paura.
Caricamento commenti
Commenta la notizia