Hamas: "Completati i preparativi per il rilascio degli ostaggi". Trump parte in serata per Tel Aviv

Hamas ha «completato i preparativi» per il rilascio degli ostaggi vivi: lo affermano fonti vicine ai negoziati ribadendo che il movimento continua a chiedere il rilascio dei leader palestinesi in cambio degli ostaggi. Il canale qatariota Al-Araby riferisce che Hamas rilascerà gli ostaggi ancora vivi domani mattina in diversi punti della Striscia di Gaza. La rete riferisce inoltre che domani sera il gruppo terroristico palestinese trasferirà in Israele i corpi di diversi ostaggi uccisi.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha in programma di effettuare una breve visita domani a uno degli ospedali che accolgono gli ostaggi liberati, se le condizioni lo consentiranno. Lo riferisce Times of Israel. La tappa non è prevista nel programma ufficiale della visita lampo del presidente che dovrebbe durare circa quattro ore.
