"Il cadavere di mio padre invaso dalle formiche": scatta la denuncia all'obitorio del Civico di Palermo

Ha aspettato un mese prima di denunciare pubblicamente ciò che aveva visto nella camera mortuaria dell’ospedale Civico di Palermo. Il 17 settembre, Massimo Benigno, palermitano di 43 anni, ma residente in Emilia Romagna, era tornato in città per la morte del padre Domenico, ottantenne. Quando ha raggiunto la salma per l’ultimo saluto ha trovato il corpo invaso dalle formiche, che erano presenti anche nel pavimento della stanza dove l’acqua dei condizionatori formava piccole pozze.

«Una scena che mi ha lasciato un dolore pazzesco», ha detto Massimo al Giornale di Sicilia che pubblica la notizia. L’uomo ha segnalato l’accaduto all’ufficio relazioni con il pubblico della struttura sanitaria. Gli è stato risposto che un’addetta alle pulizie sarebbe arrivata nel giro di un paio d’ore. Insieme alla sorella, ha preso un flacone di insetticida, lo ha spruzzato accanto al cuscino e, con l’aiuto del personale dell’agenzia funebre, ha spostato il feretro e ripulito la stanza. Solo in seguito sarebbe arrivato un tecnico che ha verificato come i filtri del condizionatore fossero completamente anneriti.