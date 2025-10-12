Il Papa: "Scintilla pace Terra Santa, ora si prosegua con coraggio". A Israele e Palestina: "Sono vicino vostro immenso dolore"

"Negli ultimi giorni l’accordo sull'inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa. Incoraggio le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, duratura e rispettosa, delle legittime aspirazioni del popolo israeliano e del popolo palestinese". Così Papa Leone prima di introdurre la preghiera dell’Angelus. Alle parole del Pontefice si è levato un grande applauso da piazza San Pietro. «Con tutta la Chiesa, sono vicino al vostro immenso dolore. Oggi, soprattutto a voi, è rivolta la carezza del Signore, la certezza che anche nel buio più nero egli resta sempre con noi. "Dilexit te", ovvero "Ti ho amato" ha detto ancora il Papa all’Angelus parlando dell’accordo in Medio Oriente aggiungendo: «A Dio, unica pace dell’umanità, chiediamo di guarire tutte le ferite e di aiutare con la sua grazia a compiere ciò che umanamente ora sembra impossibile, riscoprire che l’altro non è un nemico, ma un fratello a cui guardare, perdonare, offrire la speranza della riconciliazione».