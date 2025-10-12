Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Oltre 200mila alla PerugiAssisi, in marcia per la pace con le bandiere di Palestina ed Israele intrecciate

Tanti, tantissimi «In più di 200 mila» dicono gli organizzatori come non si vedeva dal 2001 hanno marciato da Perugia ad Assisi. A mettersi in cammino sotto lo slogan «Imagine alla the people» è stato un fiume colorato, con le bandiere con l’iride simbolo della pace, della Palestina ma anche con un grande tricolore dell’Italia, di associazioni come le Acli, Greenpeace e sindacati, per la Cgil il segretario generale Maurizio Landini, con i gonfaloni degli enti locali e le fasce dei sindaci. Un popolo della pace unito non contro qualcuno ma per. «Non chiamatela marcia per la pace perché questa è una marcia per la giustizia, per la legalità e per il diritto» ha detto Flavio Lotti dal palco della Rocca di Assisi dove si è conclusa la giornata.
Alla fine il simbolo sono state forse le bandiere di Israele e Palestina, di Russia e Ucraina, annodate e sventolate sulla piazza Inferiore di San Francesco, più volte evocato nel corso della giornata.
Ai partecipanti e agli organizzatori sono giunti anche il messaggio e la benedizione del Papa. Il quale ha auspicato che la manifestazione «sostenga l’impegno deli Organismi internazionali in favore di soluzioni rispettose dei diritti di ciascuno e capaci di creare condizioni necessarie perché finalmente all’odio subentri l’amore, all’offesa il perdono».
La Marcia ha visto dopo diverso tempo il ritorno dei leader politici nazionali insieme alle Istituzioni umbre. A partire dalla presidente della Regione Stefania Proietti che ha marciato accanto ai sindaci di Perugia, Assisi e Betlemme, Vittoria Ferdinandi, Walter Stoppini e Maher Nicola Canawati, che più volte ha espresso la sua felicità nell’essere presente. Poi la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e la guida di Avs Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli. Nel corteo anche i parlamentari che erano a bordo della Flottilla.
Protagonista è stata però soprattutto la gente. Le scuole, i bambini e i nonni, i lavoratori e le bandiere. Un fiume in piena unito da quella «Fraternità» che ha campeggiato sullo striscione d’apertura.
«Il 14 ottobre del 2001 - ha ricordato Lotti - marciammo subito dopo l’invasione americana dell’Afghanistan e l’attacco alle Torri gemelle. Eravamo 200 mila. Non mi piace dare numeri a caso ma oggi siamo stati di più, più di 200 mila. Comunque la si pensi eravamo tantissimi». I partecipanti sono arrivati alle prime luci dell’alba da ogni parte d’Italia. Tutti insieme riuniti con uno slogan comune: la pace.
Non un coro contro e non un gesto fuori luogo. Quella di oggi - hanno detto in molti - ha voluto essere una marcia ricordata solo per il messaggio pacifista.
Espresso nei modi più diversi nel corteo. Con i cartelli "Siamo umanità» e «Fa silenzio quando i bambini dormono non quando muoiono», o «Non c'è via per la pace, la pace è la via" del liceo Marconi di Foligno. Altri hanno disegnato e messo in mostra tanti piccoli disegni con volti multicolore, ma è spuntato anche un cartello della Global Sumud Flotilla. Perché "non esiste una guerra giusta» e «se vuoi la pace prepara la pace».

