Omicidio di Palermo, chi è Gaetano Maranzano: lo Zen, gli "inni" alla malavita e sul collo un pendente a forma di revolver

Ha 28 anni ed è del quartiere Zen di Palermo, Gaetano Maranzano il giovane sospettato dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21 enne ucciso la scorsa notte fuori dal pub gestito dalla sua famiglia.

Il 28enne, con precedenti per rissa e droga, è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale coordinati dalla Procura. Utili alle indagini, svolte dal nucleo Operativo della compagnia di Piazza Verdi e del nucleo Investigativo di Palermo, le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona e le testimonianze di alcuni giovani che hanno assistito al delitto

Maranzano, su Tik Tok nella sua ultima foto postata ha messo un sottofondo musicale e parlato in cui si sente: "Tu mi arresti e per che cosa? Per l’omicidio di Michele Navarra...".

Il giovane appare con una barba lunga e diverse collane dorate tra cui una con un pendente a forma di revolver. Il giovane posta poi foto con la figlia piccola, che dovrebbe compiere un anno in questi giorni, e in una di queste la bimba, con le collane del padre al collo, tiene in mano il pendente con la pistola in miniatura.