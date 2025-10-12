Sabato di sangue sulle strade, sette morti e diversi feriti gravi

Non ha lasciato scampo a Eleonora Verri, di 41 anni, Omar Hammouch, di 27 anni, e Yassine El Maarofi di 19 anni, lo schianto tra le due auto sabato mattina sulla statale Adriatica, tra Ferrara e Argenta. La donna viaggiava da sola su una utilitaria, era segretaria in un’azienda agricola del territorio e stava andando al lavoro. I due ragazzi morti, residenti a Ravenna, viaggiavano sull'altra auto coinvolta nell’incidente insieme ad altri due amici.

Nel Ferrarese in un violento impatto tra due utilitarie hanno perso la vita una donna di 41 anni che andava al lavoro e due ragazzi di 19 e 27 anni, che erano in auto con altri due amici, feriti. Nel Bergamasco un altro pesante frontale tra due vetture in cui ha perso la vita una 23enne.

Poche ore prima, intorno alle due e mezzo di notte, in un altro incidente, a Bolgare, su una provinciale del Bergamasco , due vetture si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita una ragazza di 23 anni, Asia Curnis, che viveva a Gandosso (Bergamo). La giovane era alla guida di un’Audi, insieme a sua sorella ventenne, rimasta ferita in modo non grave. Sull'altra auto, una Mercedes pare impegnata in una manovra di sorpasso, si trovavano altri tre giovani. A riportare le ferite più gravi proprio i due conducenti delle vetture, trasportati in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La ventitreenne è morta in ospedale. L’altro giovane resta in gravissime condizioni. Ferite lievi per gli altri passeggeri.

Questi ultimi, entrambi 22enni, sono rimasti feriti. Sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. L’impatto è avvenuto intorno alle 7.30 e nonostante l’intervento dei soccorsi per le tre vittime non c'è stato nulla da fare. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio.

Nel Milanese, sempre nella notte tra venerdì e sabato, un giovane di 25 anni di origine indiana stava pedalando in bici a Trucazzano, indossando un giubbotto catarifrangente. È stato travolto e ucciso da un pirata della strada che guidava una Ford Fiesta. L’autista, un 26enne, convinto dalla madre, è poi ritornato sul luogo dell’impatto insieme a lei. Positivo all’alcol test è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale e guida in stato d’ebbrezza. Ancora un 33enne, di nazionalità indiana, travolto su una bici è morto nel Parmense, venerdì sera.

Leggi anche Scontro tra auto e bici, un morto e un ferito grave nel Parmense

A Colorno era in bici con un connazionale 37enne. La bici è stata urtata da un’auto e il 33enne è stato sbalzato di alcuni metri, morendo sul colpo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Alla guida della vettura c'era una 21enne. La scia di sangue ha toccato nella tarda mattinata di sabato anche le Marche: nel Pesarese un motociclista di 41 anni è morto in seguito a un incidente con un’auto su una statale vicino al comune di Piobbico (Pesaro-Urbino).

Si chiamava Mario Grasso ed era Head of Planning nel gruppo Leonardo, la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri sera a Frosinone a ridosso del casello autostradale in prossimità dell’ex stabilimento Permaflex. Qui Mario Grasso è stato investito da un Suv dei Vigili del Fuoco di Frosinone, guidato da un pompiere che stava tornando da una missione a Cassino. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale: il pompiere alla guida ha riferito agli agenti di non avere visto il pedone e di esserselo solo trovato sul cofano dell’auto. Per questo si sta cercando di capire se l’uomo stesse attraversando in quella zona priva di strisce pedonali o sia stato investito da un altro veicolo e sbalzato su quello dei Vigili del Fuoco. Con una nota, questa mattina i Vigili del Fuoco del comando di Frosinone hanno espresso «profondo dispiacere» per l’accaduto che «ci rattrista profondamente, soprattutto perché i Vigili del Fuoco dedicano la loro vita alla salvaguardia delle persone. Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza a tutti coloro che sono coinvolti».

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale le persone che hanno perso la vita nei fine settimana dei primi nove mesi del 2025 sono state 1.043 in 981 incidenti.