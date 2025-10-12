Tenta di fermare un pestaggio, gli sparano in testa: 21enne ucciso con un colpo di pistola nel centro di Palermo

Ha provato a fermare una rissa, a soccorrere un ragazzo vittima di un pestaggio, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. E’ accaduto nella notte a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo, zona di «movida» notturna. Paolo Taormina, figlio dei proprietari del locale Skruscio dove è avvenuto il pestaggio, aveva quasi 21 anni.

Il ragazzo, intorno alle tre del mattino, si è accorto che un gruppo aveva aggredito un coetaneo ed è intervenuto in suo aiuto. Ma uno dei componenti della banda, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco a distanza ravvicinata puntando dritto alla fronte del 21enne ed è fuggito a bordo di uno scooter. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.