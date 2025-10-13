Accoltellata dall'ex nel Siracusano, 33enne aveva sporto denuncia un mese fa

Aveva presentato una denuncia per minacce lo scorso settembre, la 33enne accoltellata nel pomeriggio a Canicattini Bagni, nel Siracusano, dal suo ex compagno. I carabinieri hanno arrestato Paolo Passarello, 34 anni, con l’accusa di tentato omicidio. I militari dell’Arma stanno ricostruendo con esattezza cosa avvenuto grazie ad alcune testimonianze e ai filmati di un impianto di videosorveglianza.

L’uomo ha atteso che la sua ex uscisse dalla casa di cura dove lavora e prima di salire in auto si è avvicinato, ha estratto il coltello e ha inferto numerose coltellate colpendo la donna all’addome, ma anche a un braccio. Poi è fuggito. Ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri di Noto e del nucleo investigativo di Avola. Immediati i soccorsi alla donna che ha perso molto sangue ed è stata ricoverata all’ospedale di Siracusa in gravi condizioni.