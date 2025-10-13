Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Accoltellata dall'ex nel Siracusano, 33enne aveva sporto denuncia un mese fa

Aveva presentato una denuncia per minacce lo scorso settembre, la 33enne accoltellata nel pomeriggio a Canicattini Bagni, nel Siracusano, dal suo ex compagno. I carabinieri hanno arrestato Paolo Passarello, 34 anni, con l’accusa di tentato omicidio. I militari dell’Arma stanno ricostruendo con esattezza cosa avvenuto grazie ad alcune testimonianze e ai filmati di un impianto di videosorveglianza.

L’uomo ha atteso che la sua ex uscisse dalla casa di cura dove lavora e prima di salire in auto si è avvicinato, ha estratto il coltello e ha inferto numerose coltellate colpendo la donna all’addome, ma anche a un braccio. Poi è fuggito. Ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri di Noto e del nucleo investigativo di Avola. Immediati i soccorsi alla donna che ha perso molto sangue ed è stata ricoverata all’ospedale di Siracusa in gravi condizioni.

