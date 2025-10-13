Fiaccolata a Palermo per Paolo Taormina e per le altre vittime della violenza: una città unita contro la paura. Stasera nuova marcia

E stasera alle 20.30 da piazza Verdi fino alla prefettura «marcia silenziosa per fare rumore», promossa da Cgil, Cisl, Uil e Acli per dire «basta alla violenza cittadina e al degrado sociale che sta soffocando la città ormai allo sbando». «Facciamo appello ai cittadini onesti, che amano la propria città e che sperano in un futuro diverso per i nostri giovani, affinchè partecipino - affermano i segretari generali Cgil e Cisl Palermo Mario Ridulfo e Federica Badami con il segretario regionale Uil Sicilia e Area Vasta Ignazio Baudo e il presidente Acli Palermo Francesco Todaro - perchè è giunto il momento di reagire concretamente e insieme. Servono azioni immediate per l’ordine pubblico, il disagio e le fragilità sociali».

Palermo reagisce alla violenza che continua a mietere vittime nelle strade. Oggi nuova marcia dopo che ieri sera circa duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata nelle vie della movida, partita da piazza Politeama, nel centro città, in nome di Paolo Taormina , il ventunenne ucciso la notte tra sabato e domenica all’Olivella, per giungere in via Spinuzza, nei pressi del locale dinanzi al quale si è consumato il delitto. Presenti anche la sorella e la madre della vittima . Paolo, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe stato ammazzato dopo essere intervenuto per salvare un coetaneo pestato dal branco.

Ieri sera candele, le torce dei telefonini accesi, il nome di Paolo scadito più volte. «Ho visto morire mio figlio... mi hanno distrutto la vita», il grido della madre. Davanti al teatro Massimo un grande cartello con i volti delle vittime della movida violenta: quelli di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvatore Turdo, uccisi nella strage di Monreale, del giovane medico Aldo Naro, ammazzato in discoteca. Una costola del corteo si è fermata davanti al locale "O Scruscio": qualcuno ha deposto dei fiori, la sorella di una dei giovani ammazzati a Monreale, Claudia Pirozzo, ha detto: «Basta violenza, basta uccisioni, siamo stanchi. Abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni».

Si è avvicinato anche il sindaco Roberto Lagalla: «Abbiamo allertato il ministero dell’Interno, la prefettura; le forze dell’ordine fanno da sempre il loro dovere, ma serve un impegno complessivo per fronteggiare il crescente disagio giovanile».

Previsto per oggi l’interrogatorio dinanzi al gip del 28enne fermato, Gaetano Maranzano, con precedenti per rissa e droga, rintracciato nella sua abitazione alla Zen. Ha già ammesso davanti ai Pm le sue responsabilità il giovane che ha parlato anche di vecchi dissapori e che prima del fermo aveva inneggiato a Totò Riina, pubblicando su TikTok una foto con un frame della fiction «Il capo dei capi». Davanti al gip dovranno essere ulteriormente chiariti dinamica e movente di un assurdo omicidio che inchioda ancora Palermo in una cappa di violenza.