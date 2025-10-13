Garlasco, si indaga anche sui conti degli ex carabinieri

Si indaga anche su sospetti versamenti di denaro su conti di ex carabinieri nel filone bresciano del caso Garlasco, ossia l’inchiesta che vede accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari per aver preso tra i 20 e i 30mila euro, questa è l'ipotesi, per scagionare Andrea Sempio con la richiesta di archiviazione del 2017. Indagine che, tra l’altro, si interseca pure con quella sul cosiddetto «sistema Pavia» e sulla «squadra" di ex militari che avrebbe fatto capo a Venditti e all’allora pm pavese Pietro Paolo Mazza. Da un’integrazione di testimonianza dell’ex carabiniere Giuseppe Spoto , colui che nella prima indagine sull'amico del fratello di Chiara Poggi si occupò delle intercettazioni, risulta, infatti, che il Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano e gli investigatori della Gdf di Brescia hanno chiesto conto di depositi anche cash su un suo conto nel 2017. In prima battuta di un bonifico di aprile di quell'anno da mille euro con la causale «regalo per Giuseppe».

Spoto, sentito come teste non indagato il 26 settembre, ha risposto: «Credo sia un bonifico di mia moglie per pagare le spese legali per un procedimento (...) per il quale sono stato assolto». Poi, il 16 giugno lo stesso ex militare versò mille euro su quel conto. Gli investigatori hanno fatto domande per cercare di capirne la provenienza. «Posso solo pensare - ha messo a verbale Spoto - che fossero somme sempre per pagare le spese legali (...) che forse mi siano stati dati dei soldi da qualcuno della mia famiglia e che io poi ho versato sul conto (...) non ricordo come avvenne il versamento». E l’ex militare, sempre a domanda specifica, ha riferito di «non ricordare» se altre volte in quel periodo avesse «depositato somme in contanti».

Intanto, domani mattina alle 11 Venditti, con il suo avvocato Domenico Aiello, sarà davanti ai giudici del Riesame di Brescia, a cui ha fatto ricorso contro le perquisizioni e i sequestri, pure del telefono, di fine settembre. Serve ora, infatti, per la difesa dell’ex magistrato antimafia, un «pronunciamento utile anche ad interrompere» una «distorsione della funzione requirente», che finora, tra Pavia e Brescia con indagini intrecciate, ha «profuso una dispendiosa attività investigativa di parte in aperto contrasto con un giudicato dello Stato», ossia la condanna definitiva di Alberto Stasi del 2015, «per inseguire e sperare in un pur legittimo, ci mancherebbe, interesse processuale esclusivamente privato», ossia della difesa dell’ex bocconiano.